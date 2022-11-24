Светлана Лобода сообщила, что не собирается отказываться от русского языка

Светлана Лобода после скандала с новой песней на украинском языке, где она допустила ошибку в названии, сделала заявление. Она рассказала, что принципиально не откажется от русского языка.

Артистка из Украины сейчас активно гастролирует по странам бывшего СССР. Также звездная блондинка регулярно дает интервью. В одном из радиоэфиров певица заявила, что отказываться от русского языка в своих песнях не собирается.

«Не буду я отказываться от русского. Всю жизнь говорю на этом языке, моя семья говорит на русском языке, мои друзья и близкие говорят на русском языке. Многие сейчас переходят на украинский. Это их принципиальная позиция, я понимаю, однако моя аудитория широкая — это живущие по всему миру люди. Они хотят слышать как русские, так украинские песни. Вполне возможно, и английские песни, которые как раз готовлю. Поэтому так буду действовать», — призналась Лобода.

Несмотря на то, что исполнительница стала активнее работать над песнями на украинском языке (ранее таковых в ее репертуаре не было вообще), в обществе это не всегда оценивают положительно. Соотечественники критикуют артистку за то, что она слишком часто меняет свои взгляды.