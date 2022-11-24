После развода с Элджеем блогерша и актриса Настя Ивлеева готовится к пополнению в семье

После развода с популярным рэпером Элджеем (настояще имя Алексей Узенюк) российская телеведущая, актриса и блогерша Настя Ивлеева готовится к пополнению в семье.

Дело в том, что родной брат Насти, который младше на 9 лет, совсем скоро впервые станет отцом. Свои отношения молодой мужчина и его жена узаконили относительно недавно. Мать звездной блондинки успела поздравить наследника и его возлюбленную с грядущим пополнением в социальных сетях.

Ивлеева пока публично не отреагировала на новость о том, что вскоре станет тетей. На фотографиях видно, что девушка, жена Анатолия, находится на последних месяцах беременности.

Сама телезвезда пока становиться мамой не торопится. Все свое время знаменитость посвящает работе.