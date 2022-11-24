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После развода с Элджеем блогерша и актриса Настя Ивлеева готовится к пополнению в семье

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После развода с Элджеем блогерша и актриса Настя Ивлеева готовится к пополнению в семье
Знаменитости
Фото из открытых источников

После развода с популярным рэпером Элджеем (настояще имя Алексей Узенюк) российская телеведущая, актриса и блогерша Настя Ивлеева готовится к пополнению в семье.

Дело в том, что родной брат Насти, который младше на 9 лет, совсем скоро впервые станет отцом. Свои отношения молодой мужчина и его жена узаконили относительно недавно. Мать звездной блондинки успела поздравить наследника и его возлюбленную с грядущим пополнением в социальных сетях.

Ивлеева пока публично не отреагировала на новость о том, что вскоре станет тетей. На фотографиях видно, что девушка, жена Анатолия, находится на последних месяцах беременности.

Сама телезвезда пока становиться мамой не торопится. Все свое время знаменитость посвящает работе.

 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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