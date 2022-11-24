Россияне возмущены роскошной вечеринкой звезд шоу-бизнеса в Дубае во время спецоперации

Россияне негативно высказались по поводу пьянки звезд шоу-бизнеса в Дубае на музыкальном фестивале Parus («Парус»), который состоялся в начале ноября. Гневные комментарии общественности появились под видеороликом шоу «Алена, блин», в котором рассказывается об этом мероприятии.

Россиян возмутил тот факт, что гулянка богемы происходит на фоне спецоперации, когда тысячи мужчин идут на фронт, а люди на последние деньги покупают необходимую амуницию.

Судя по видео, фестиваль прошел со всеми атрибутами богатой жизни. Место за столиком стоило от 100 тысяч рублей. Стопка водки - 4 тысячи рублей, а бутылка шампанского — около 20 тыс. руб.

В видео ведущая и блогер Алена Жигалова пробует черную икру из «правильной» рыбы, выращенной на натуральном корме. Звезды танцуют, веселятся под композиции Филиппа Киркорова и Лолиты Милявской.

С Лолитой Алена общается лично. Они обсудили «нового мужика» артистки и встретили в лифте восторженных почитательниц Блиновской. Значительная часть ролика посвящена владельцу агентства знакомств Петру Листерману. По данным источника, он тоже приезжал на фестиваль.



