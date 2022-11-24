Российский актер Никита Ефремов признался, что у него есть алкогольная зависимость, как и у отца

Никита Ефремов, знаменитый российский актер, признался в алкогольной зависимости. Артист осознает свою проблему, поэтому пользуется помощью специалистов. Он желает навсегда избавиться от алкоголизма.

Зависимость от спиртных напитков могла перейти Никите от его деда и отца, которые тоже злоупотребляли.

"Не скрываю, у меня есть зависимость. Долго употреблял в чрезмерном количестве. Когда осознал наличие проблемы и признался прежде самому себе в этом, бороться с недугом стало намного проще", – шокировал поклонников Ефремов.

Напомним, от алкоголизма страдал дед актера. Олег Николаевич, который совмещал должность основателя "Современника" и худрука Московского Художественного театра, ощущал из года в год все большую зависимость от алкоголя. Поговаривают, именно из-за этого он скончался раньше времени.

Михаил Олегович, отец Никиты, из-за спиртного совершил ДТП в Москве, попав в колонию на 7 лет.