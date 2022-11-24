Сергей Шнуров убрал кадры с российским самолетом из видеоклипа на песню «Наша экономика»

Сергей Шнуров перезалил в Сеть видеоклип на песню «Наша экономика». Ролик появился на канале виде группы «Ленинград» в Ютуб.

Премьера этого клипа состоялась еще в мае 2022 года. Ролик пользовался огромной популярностью среди поклонников. Он набрал несколько миллионов просмотров.

Видео было сделано в виде выпуска новостей. Вокалистка Зоя предстала в кадрах в образе ведущей, а Шнуров сыграл роль корреспондента. В композиции Сергей остро шутит о российской экономике, которая похожа на некоторые интимные части тела гнома.

Причина перезалива неизвестна, но самые внимательные фанаты коллектива заметили, что в некоторых фрагментах «замылен» фон. К примеру, за спиной музыканта теперь не видно самолёта российского производства.

Также добавим, что поклонники группы с радостью послушали старую песню, но отметили, что по-прежнему ждут от артиста «новых шедевров».



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