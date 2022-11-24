Стал известен отец предполагаемой дочери супермодели Натальи Водяновой

В Сети появился снимок первой любви супермодели Натальи Водяновой, с которым будущая звезда жила еще до популярности. Поклонники не исключают, что отцом Маши-Дженнифер является именно он.

Модель призналась, что у нее есть младшая сестра. Она родилась в Нижнем Новгороде и носила имя Маша. Сейчас девушку, которую усыновили, зовут Дженнифер Бернс.

Родилась она, когда покорительнице подиумов было 18 лет. Материальное положение семьи оставляло желать лучшего, поэтому мама отдала девочку в детский дом, откуда она была удочерена семьей из Северной Каролины.

Но в Сети появились слухи, что это не сестра Водяновой, а ее дочь. Как раз в этот период времени Водянова получила приглашение в Париж и на год пропала. Именно тогда она могла родить наследницу.

Фанаты даже разыскали предполагаемого отца Дженнифер — Алексея Васильева. Юный фотограф помогал супермодели взобраться на Олимп.

Если взглянуть его на фотографию, то не нужно и ДНК экспертизы. Они с Машей-Дженнифер невероятно похожи. До своего стремительного взлета Наталья плохо училась и вела разгульный образ жизни.