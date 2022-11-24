Супруга Пьера Нарцисса рассказала о последних словах покойного артиста перед смертью

Валерия Калачева, жена покойного артиста, Пьера Нарцисс в авторском YouTube-шоу "Алена, блин!" рассказала о последних словах своего супруга перед смертью.

"Он мне сказал: "Лера, я тебя очень люблю. Передай Каролине, что ее я тоже очень сильно люблю". Пьер это два раза повторил", - призналась вдова.

После этого жена исполнителя попросила у него поставить на зарядку свой телефон. Женщина надеялась, что все будет хорошо и вскоре ее любимый выйдет на связь после запланированной операции на почках. Но этого не случилось. Во время проведения хирургического вмешательства у артиста остановилось сердце.

Умер Пьер 22 июня 2022 года. Похоронен Нарцисс в Москве.