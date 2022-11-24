Телеведущая Анастасия Ивлеева призналась, что мечтала выйти замуж за певца Влада Сташевского

Телеведущая и блогерша Анастасия Ивлеева рассказала в Telegram-канале, что была влюблена во Влада Сташевского и даже мечтала выйти за него замуж.

В социальных сетях Настя регулярно делится с подписчиками подробностями личной жизни. Сегодня начинающая актриса рассказала о первой любви, которой оказался эстрадный певец Влад Сташевский. В детстве ведущая была влюблена в артиста и мечтала выйти за него замуж. Более того, Ивлеева себе пообещала найти кумира, когда вырастет. Также знаменитость подчеркнула, что влюблённость эта вскоре прошла.

"Влад, если ты слушаешь голосовое — это неактуально. Хотя давно я прям была жестоко влюблена" - добавила блогерша.

Также звезда призналась, что после Сташевского она увлеклась Сашей Белым из популярного телесериала «Бригада». Ивлеева мечтала стать главной героиней российской криминальной картины.