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Телеведущая Юлия Высоцкая повысила голос на зрителей во время съемок передачи «Едим дома»

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Телеведущая Юлия Высоцкая повысила голос на зрителей во время съемок передачи «Едим дома»
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Фото из открытых источников

Актриса Юлия Высоцкая ведет собственную кулинарную программу "Едим дома" на канале НТВ с 2003 года. Телеведущая всегда радует зрителей авторскими рецептами домашней еды. Но во время съемок иногда не удается избежать эксцессов.

Артистка выложила у себя в социальных сетях бекстейдж с очередных съемок, где и произошел казус. Юлия хотела показать зрителей, находящихся в студии, которые увлекательно наблюдают за кулинарным процессом. Но такое предложение получила неожиданный ответ.

«Позорно», — сказал кто-то из присутствующих за кадром.  


«Не нужно вас снимать? А что нужно делать? Значит, нас нужно снимать, а вас не нужно. Почему это?», — ответила Высоцкая на повышенных тонах.

 

 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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