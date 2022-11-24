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Звезда «Курьера» Фёдор Дунаевский столкнулся с голодом и нищетой

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Звезда «Курьера» Фёдор Дунаевский столкнулся с голодом и нищетой
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Фото из открытых источников

В передаче "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" на телеканале "Россия 1" звезда фильма "Курьер" Федор Дунаевский рассказал о непростом периоде жизни, когда после взлетов на жизненном пути ему пришлось столкнуться с безденежьем, нищетой и голодом.

В тот момент актер был женат в четвертый раз.

"У Ирочки умерли родители, а у меня умерла мама. Мы решили продать две квартиры и уехали в Израиль. Все, что было нажито непосильным трудом, сперли", – говорит Федор.

Семья, в которой были дети, осталась совсем без денег. Дунаевский вспомнил молодость и пошел работать санитаром в израильский дом престарелых. А затем им пришлось бежать из Израиля. Семья вернулась в РФ без копейки за душой. Первое время оба не работали. Позже артист устроился в ресторан и начал управлять им. Хотя сначала у супругов не было денег заплатить за свет и газ.

"Было время, что подголадывали, ходили по соседям. Ну не то что с протянутой рукой, где-то стакан масла взяли, у кого-то пару яиц... Блинов нажарил, и пообедали", – вспомнил актер.

Сейчас, по признанию Федра Дунаевского, этот трудный период остался позади.

 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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