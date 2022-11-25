23-летняя дочь российской певицы Славы Саша Морозова вышла замуж

Дочь певицы Славы (настоящее имя Анастасия Славенская) Саша Морозова вышла замуж за своего 25-летнего возлюбленного Андрея. Об этом пишет портал Super.

Влюбленные официально узаконили отношения в одном из ЗАГСов Барвихи. Молодожены отпраздновали свадебное торжество в узком семейном кругу. На свадьбе была певица Слава с супругом Анатолием Данилицким, а также отец Саши Константин.

Других подробностей нет, однако известно то, что избранник Морозовой далек от российского шоу-бизнеса. парень работает в автомобильном бизнесе. Молодые люди знакомы 8 лет.

«Поначалу мы легкомысленно относились друг к другу и к нашим отношениям. За несколько лет расставались четыре раза, даже было, что разошлись на год! Постоянно враждовали, пытались друг другу насолить. А затем сменили тактику: я перестала скандалить, начала доверять. Мы вместе выросли за последнее время, ценности кардинально сменились», - говорила девушка.

Кстати, у артистки есть двое детей от разных браков. Дочь певицы пошла по стопам звездной мамы.