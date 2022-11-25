Экс-супруг Ксении Собчак Максим Виторган летает из Израиля на работу в Краснодарский край

Максим Виторган старательно делает вид, что он эмигрировал в Израиль. Тем временем тихонько зарабатывает миллионы рублей в России и гуляет по ресторанам в Краснодарском крае. Ему странным образом все еще удается усидеть на двух стульях.

Вчера актер написал гневный пост к своим коллегам, которые погуляли на светской премии. Он отметил, что нехорошо в столь непростое для страны время так радоваться друг другу.

В отличие от остальных беглецов, которые честно выступают перед россиянами в Европе и Америке, Виторган продолжает зарабатывать деньги в РФ. Недавно артист прилетел рейсом «Аэрофлота» из Тель-Авива в Краснодар на съемки нового кинофильма «Игра головой».

За каждую смену, которая длится 12 часов, он получает 250 тысяч рублей. Всего запланировано около 20 съемочных дней. В итоге экс-супруг Собчак пополнит свой карман примерно на 5 миллионов рублей, что надолго обеспечит ему безбедную жизнь.