Владимир Селиванов опроверг слухи о романе с актрисой Агатой Муцениеце

Актер Владимир Селиванов стал знаменитым после съемок в телесериале «Реальные пацаны». Сегодня популярность актера набирает обороты. В последнее время артист активно пишет песни, недавно выпустил видеоклип на новую композицию «Субботним вечером».

О съемках ролика Владимир рассказал, что незадолго до этого познакомился с Агатой:

Она произвела на меня впечатление энергетически приятного человека. До этого, когда появился вопрос о типаже актрисы, которая сможет идеально подойти для последнего ролика, я понял, что Агата именно мне хорошо подходит. Мы созвонились и договорились. По поводу многочисленных сплетен скажу так: мы хорошие друзья, а поцелуй в видео – это потому что сам клип романтический.





По словам Селиванова, его супруга уже привыкла к тому, что он целуется с другими девушками.

Кстати, с женой познакомились в социальных сетях. Она написала мне, мне очень понравился ее слог. Она каким-то Шекспировским слогом говорила со мной.



