Беременная экс-участница «Тату» Лена Катина впервые вышла на публику с округлившимся животом

Экс-солистка популярной группы t.A.T.u. Лена Катина летом вышла замуж за давнего возлюбленного Дмитрия Спиридонова. А в начале ноября певица поделилась радостным известием. Она заявила, что вскоре станет мамой.

Поп-дива продолжает вести активный образ жизни. Артистка впервые появилась на публике с округлившимся животом. Она стала гостьей передачи Леры Кудрявцевой «Звезды сошлись».

Для выхода на публику экс-солистка коллектива отдала предпочтение темно-зеленому костюму оверсайз с пайетками. Катина попыталась скрыть интересное положение под одеянием, но это ей не удалось. Внимательные поклонники заметили животик исполнительницы.

Теперь мы на съемках вдвоем. Кстати, беременность — когда хочется быть красивой, всегда красиво выглядеть. Встречать с улыбкой этот мир. Поэтому на мне сейчас потрясающий костюм из бархата, комфортно и эффектно, — заявила Лена.

Заметим, для Катиной это второй брак. Ранее рыжеволосая артистка была замужем за Сашо Кузьмановичем. От музыканта она родила сына Александра.

а музыкантом Сашо Кузмановичем, от которого родила сына Александра. Читайте больше: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1974592-eks-solistka-gruppy-tatu-lena-katina-vyshla-zamuzh-foto-video/