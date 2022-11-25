Иммунолог Болибок объяснил высокой плотностью населения новую вспышку COVID-19 в Китае

Новая вспышка COVID-19 (SARS-CoV-2, 2019-nCoV) в Китае обусловлена высокой плотностью населения и усиленными мерами по выявлению инфекции. Об этом заявил врач-иммунолог Владимир Болибок.

Специалист обратил внимание на то, что в этот раз эпицентром болезни стала столица КНР. Пекин - крупнейшая в мире городская агломерация, на территории которой живут 150 млн человек.

«Любое попадание нового штамма вируса там грозит обширной вспышкой», – пояснил доктор.

При этом доктор уточнил, что пока неизвестно, какой именно циркулирует штамм. По словам Болибока, местные врачи проводят огромное количество исследований и выявляют все случаи заражения.

Также иммунолог выразил мнение, что китайцы намного больше подвержены заражению коронавирусом, чем, к примеру, жители других стран, ведь у них не формируется естественный иммунитет из-за введенных антиковидных мер.

Отметим, в КНР второй день подряд фиксируется рекордное количество выявленных случаев COVID-19 за пандемию. Сегодня количество заболевших - 32 943 человека. В городе начали строительство крупного карантинного центра.