Дочь Иосифа Пригожина Даная впервые показала лицо трехмесячного сына Даниэля после крещения

Старшая дочь музыкального продюсера, супруга певицы Валерии Иосифа Пригожина крестила своего сына. Об этом сама девушка рассказала в личном микроблоге.

Даная не стала делиться снимками из храма, однако показала фотограифю с семейного праздника, который состоялся после таинства крещения. Девушка призналась, что за две недели до столь важного события священник отказался крестить Даниэля. Как утверждает дочь продюсера, она заранее с ним договорилась, поэтому не ожидала от служителя церкви отказа.

Однако крестные родители прошли собеседование в ином храме и церемония успешно состоялась. К слову, крестным папой малыша стал активист и политик Виталий Бородин

Дочь продюсера родила 16 августа 2022 года. Даная рожала мальчика в клинике №52 Москвы вместе с супругом. 3 марта Пригожина вышла замуж за Евгения.



