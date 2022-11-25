Художница Светлана Малькова подвела итоги восьми месяцев своего пребывания в США

Художница Светлана Малькова, которая восемь месяцев пребывает в США, подвела итоги. Женщина, которая переехала из Словении за океан, не скрывает, что вторая эмиграция ей далась с трудом. Причем не только ей, но и детям.

В личном микроблоге многодетная мать акцентировала внимание прежде всего на языковом барьере. Но как подчёркивает Светлана, дети достаточно быстро подхватывают новые слова и сейчас спокойно общаются с местными ребятами. Самой же Мальковой это даётся куда сложнее, но она не сдается и продолжает совершенствоваться.

Также по заверениям художницы, ее дочь Анюта очень скучала по Словении, однако недавно заявила, что хочет жить в Америке и здесь выйти замуж.

Напомним, Малькова уехала из Европы после развода со своим мужем. Бизнесмен Роман Мальков бросил супругу и троих наследников ради отношений с известной актрисой Анастасией Макеевой.

