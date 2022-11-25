Критик Сергей Соседов раскритиковал кавер-песню Гурченко «Пять минут» в исполнении Клавы Коки

В новогоднюю ночь певица Клава Кока предстанет с кавер-версией всеми известного хита «Пять минут». Молодая артистка снялась в киноленте «СамоИрония судьбы!» вместе с Ольгой Бузовой и Филиппом Киркоровым.

Экс-муж Людмилы Гурченко Константин Купервейс скептически относится к прочтению классики. Мужчина уверен, что исполнительница не сможет заметить оригинал.

Сергей Соседов и вовсе заявил, что не знает, кто такая Клава Кока, поскольку творчество блондинки журналиста не интересует.

«Я не отношусь никак к этому, просто это не слушаю. Не слушаю Клаву "Кокс", никогда ее не видел, слышал, что такая есть, но мне это не говорит ни о чем. Знаю, что такое есть, по кликухам. Это кликухи все — Клава "Кокс", Валя Карнавал…» — высказался Соседов.

Надо сказать, что к кавер-версиям легендарных композиций критик относится положительно. Он считает, что новые интерпретации позволяют хитам оставаться актуальными многие годы.