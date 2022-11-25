Министр иностранных дел Эстонии отправил в Гаагу наручники для основателя ЧВК «Вагнер»

Министр иностранных дел Эстонии опубликовал видео , в котором сообщил, что отправляет в Международный уголовный суд наручники для российского бизнесмена Евгения Пригожина, которого считают основателем ЧВК «Вагнер».

«Я отправляю эти наручники в штаб-квартиру Международного уголовного суда в Гааге, где они будут ожидать Пригожина и его сообщников за их преступления против украинского народа», — заявил Урмас Рейнсалу.

Ранее Евгений Пригожин отреагировал на решение Европарламента признать Россию государством-спонсором терроризма и послал депутатам молот. Таким образом он указал парламентариям на вопиющие нарушения международного права, которые происходят на Украине и жестокую расправу, которую украинские боевики учинили над бывшим сотрудником ЧВК «Вагнер» Евгением Нужиным.

Нужина, который дезертировал из рядов ЧВК, похитили в центре Киева и затем убили ударом молота по голове. Это убийство стало очередным в ряде подтвержденных случаев расправ представителей киевского режима над гражданскими лицами и военнопленными.