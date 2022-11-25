На концерте в Минске певица Ольга Бузова продемонстрировала сеанс мастурбации

На концерте в Минске певица и телеведущая Ольга Бузова продемонстрировала сеанс мастурбации. Выступление в столице Белорусси прошло в минувшую среду, 23 ноября.

Поклонники тут же вспомнили, что у звезды давно нет постоянного мужчины, поэтому к скандальному видеоролику отнеслись с пониманием. С Давидом Манукяном певица рассталась, от Сергея Лазарева еще не успела родить, с Романом Гриценко только засветилась в ресторане, а банкира Ивана Семенова у Анны Калашниковой отбить не успела, также еще не стала киноневестой Жени Лукашина на ТНТ. А в 36 лет без мужчины нелегко, пишет passion.ru.

На кадрах видно, что перед распаленной белорусской публикой Ольга разошлась на полную катушку. Некоторые движения Бузовой на сцене напоминали мастурбацию. Впрочем, самые реданные поклонники поющей телеведущей отрицают в этом проблемы в личной жизни и заявляют, что это ее фирменный жест.