Началось производство второго сезона телесериала «Оффлайн» с Никитой Ефремовым

Началось производство второго сезона детективного сериала «Оффлайн» с Никитой Ефремовым. Продолжение кровавой истории, которая замешана на наркотиках и даркнете, выйдет уже в следующем году. Известно, что работа над продолжением триллера уже идёт полным ходом, сообщает Okko.

"Ставки в смертельной игре пользователей и создателей приложения BeHappy повышаются, когда в руках Анонимуса, под чьим ником скрывается майор Никонов, оказывается Катя, дочь Раста. Раст, чья личность была раскрыта, не сможет бежать, не вернув дочку, и будет вынужден пустить в ход всю изобретательность для того, чтобы выбраться из этой смертельной ловушки, в которую загнал его Анонимус. Учитывая то, что верный друг Левис оказался в полиции, Раст может рассчитывать Раст исключительно на себя…" - говорит синопсис второго сезона телесериала.

Стоит добавить, что к своим ролям, помимо Никиты Ефремов, вернутся Денис Шведов, Полина Максимова, Никита Кологривый, Альфия Закирова и многие другие.