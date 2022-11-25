«Не трачу время на людей, которых не принимает сердце»: Ида Галич о ссоре с Настей Ивлеевой

Когда-то певица Ида Галич и телеведущая Настя Ивлеева были очень близкими подругами. Но через некоторое время девушки неожиданно прекратили общение и начали делать колкие высказывания в адрес друг друга.

Как выяснилось, Ида и Настя сейчас не общаются, но Галич с теплотой вспомнила проведённые вместе времена. Артистка призналась, что она Ивлееву считала настоящей подругой, но резко все изменилось. Между звездами возникли недопонимания и в итоге они отдалились друг от друга.

Ида уверяет, что пыталась дважды спасти дружбу и ждала того же от Насти, но, увы.

«Не все могут строить отношения с мужчиной, при этом не теряя друзей. Нашла коса на камень. Мы дико разные, на тот момент дали друг другу лучшее, что было», – рассказала девушка.

Также исполнительница добавила, что она находится в том возрасте, когда ей необходимы истинные друзья. Знаменитость заверила, что не хочет зря тратить время на людей, не близких ее сердцу.