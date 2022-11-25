Новое фото изменившейся до неузнаваемости Аллы Пугачевой появилось в Сети

Увлечение Примадонны российской эстрады Аллы Пугачевой пластикой приводит ее к весьма неожиданным результатам. В Сети появилось новое фото изменившейся до неузнаваемости 73-летней певицы, которую даже самые преданные поклонник и с трудом признали.

По всей вилдимости, сделан снимок был после очередного преображения. Фотография заботливо опубликована в одном из фан-аккаунтовнародной артистки. Один глаз меньше другого, кривой рот, парик на голове из белокурых волос — такой предстала на снимке Алла Борисовна.

Ранее Пугачеву уже раскритиковали за то, что ради молодого супруга она себя изуродовала. Сейчас ко всему прочему фанаты отметили, что снимок был сильно отфотошоплен. Поэтому, узнать всенародную любимицу на кадрах можно с трудом.