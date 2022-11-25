Оскар Кучера выразил надежду, что граждане РФ не примут обратно Светлану Лободу

Сегодня стало известно о том, что власти Литвы после консультаций с украинскими чиновниками объявили Светлану Лободу, проживающую на территории страны, персоной нон грата. Литовские политики настоятельно порекомендовали организаторам будущих концертов отказаться от сотрудничества с артисткой.

Также министр культуры Литвы Кайрис сообщил, чем чревата работа с певицей. По его словам, организаторы частных мероприятий рискуют своими инвестициями, поскольку государство будет не на их стороне. Причиной таких ограничений называют неоднозначное отношение украинской звезды к России.

Это заявление сильно удивило актера Оскара Кучеру.

Вы меня простите, как непонятна позиция этой пИвицы ртом?! Она очень четко обозначала себя как проукраинская воинствующая артистка! Сперва обосрала Россию и заявила, что петь для русских не будет, а затем сообщила, что будет петь на русском языке, поскольку это для нее родной язык… Только, я очень надеюсь, россияне обратно тебя не примут. Ты жидковата, муся…

Ранее сообщалось, что Лобода принципиально не будет отказываться от русского языка. По словам певицы, поклонники хотят слышать в ее репертуаре не только песни на украинском и английской языке, но и на русском.