Отказавшаяся от украинского паспорта экс-фабрикантка Алекса получила российское гражданство

Александра Чвикова (певица Алекса), которая родилась в Донецке, благодаря шоу «Фабрика звезд» оказалась в России и предпочла в Москве остаться. Здесь артистка обрела и семью. В 2020 году она встретила Вячеслава Дайчева, за которого вышла замуж и родила ребенка.

В РФ у 34-летней экс-фабрикантки есть свой бизнес. Здесь также началась ее карьера в российском шоу-бизнесе. Недавно Алекса решила отказаться от украинского гражданства и получить российский паспорт. На днях Алекса похвасталась, что все осталось позади и что она очень счастлива.

«Ура! У меня российский паспорт! Дали конституцию, сказали изучить ее, чтобы ни в коем случае не допускать никаких ошибок», — поделилась молодая исполнительница с подписчиками.

При этом певица не любит говорить о своих родственниках, которые в настоящее время живут на Украине. Мама и папа артистки сейчас находятся там. Были ли в связи с этим конфликты между ними, звезда не говорит.