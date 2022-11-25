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Полина Гагарина впервые за последние шесть лет выпустила новый альбом «Вдох»

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Полина Гагарина впервые за последние шесть лет выпустила новый альбом «Вдох»
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Фото из открытых источников

Российская эстрадная исполнительница Полина Гагарина готовится представить новый альбом. Пластинка под названием «Вдох» вышла впервые за последние шесть лет.
Премьера альбома состоялась 25 ноября. В него вошло девять композиицй исполнительницы. Он сразу же стал доступен на всех платформах (включая в Telegram и "ВКонтакте"). В описании пластинки отмечается, что релиз – девять разножанровых композиций, самых ярких и эмоциональных переживаниями о большой любви. В тот же день выйдет новый видеоклип певицы.

Шесть лет –  большой перерыв. Альбом ждали не только любимые слушатели, но и я. Музыка для меня всегда целительная, а особенно в этот период. Песни стремительно сочинялись, на одном дыхании, с каждой я что-то отпускала, преумножала, силу, уверенность, любовь. Когда он был закончен, сделала совершенно новый “Вдох”!. Альбом получился эмоциональным, танцевальным, разножанровым. Были эксперименты с грувами и стилями, - заявила Полина.

Помимо всего прочего, стало известно о подготовке большого сольного концерта артистки. Шоу «Навсегда» Гагариной состоится в ДС «Мегаспорт» в мае 2023 года.


 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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