Полина Гагарина впервые за последние шесть лет выпустила новый альбом «Вдох»

Российская эстрадная исполнительница Полина Гагарина готовится представить новый альбом. Пластинка под названием «Вдох» вышла впервые за последние шесть лет.

Премьера альбома состоялась 25 ноября. В него вошло девять композиицй исполнительницы. Он сразу же стал доступен на всех платформах (включая в Telegram и "ВКонтакте"). В описании пластинки отмечается, что релиз – девять разножанровых композиций, самых ярких и эмоциональных переживаниями о большой любви. В тот же день выйдет новый видеоклип певицы.

Шесть лет – большой перерыв. Альбом ждали не только любимые слушатели, но и я. Музыка для меня всегда целительная, а особенно в этот период. Песни стремительно сочинялись, на одном дыхании, с каждой я что-то отпускала, преумножала, силу, уверенность, любовь. Когда он был закончен, сделала совершенно новый “Вдох”!. Альбом получился эмоциональным, танцевальным, разножанровым. Были эксперименты с грувами и стилями, - заявила Полина.

Помимо всего прочего, стало известно о подготовке большого сольного концерта артистки. Шоу «Навсегда» Гагариной состоится в ДС «Мегаспорт» в мае 2023 года.





