Продюсер Андрей Разин заявил, что официально является автором всех хитов «Ласкового мая»

Продюсер Андрей Разин после кончины Сергея Кузнецова называет себя автором всех хитов "Ласкового мая". Он заявил, что в скором времени официально реализует свои права, пишет "Комсомольская правда".

Очень много событий произошло. К сожалению, и трагических тоже. Череда неприятных событий продолжается. За небольшое время потеряли трех участников из первого состава "Ласкового мая, - отметил Разин.

Шоумен пояснил, что многие не понимают, что права на песни коллектива принадлежат ему, а все давно было оформлено документально. Он утверждает, в еще 2005 году с Сергеем Кузнецовым закрепил договор о передаче прав на творчество и авторские права на все песни композитора в суде:

Мы договорились, эта договоренность осталась до его последних дней. Благодарен Сергею, что ее не разглашал. В отличие от Шатунова. Закреплено решением суда, поэтому все хиты передаются мне не только как правообладателю, но и как автору песен.