Сергей Лавров заявил, что певице Лободе невыгодно отказываться от русского языка

Светлана Лобода, известная украинская певица, подверглась жесткой травле со стороны своих соотечественников после того, как дала понять, что принципиально не собирается отказываться от русского языка.

Сергей Лавров решил прокомментировать слова сбежавшей артистки. Как отметил продюсер, Светлана стала популярной именно благодаря трекам на русском языке. Все ее попытки перейти на родной язык закончатся полным провалом, как это в свое время было с еще одной украинской исполнительницей Верой Брежневой. Песни Лободы до сих пор приносят ей неплохие деньги, поэтому невыгодно от них отказываться.

"Песни на украинском языке не будет слушать никто, они это понимают, песни будут слушать на том языке, на котором были спеты изначально. Люди любят старые хиты, с этими старыми песнями артисты гастролируют. Ротару гастролирует, но все ждут от нее "Лаванды" и ничего иного", — считает Лавров.