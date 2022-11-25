Журналист Михаил Шахназаров оценил слезы Аллы Пугачевой на спектакле в театре в Израиле

Алла Пугачева переехала в Израиль, где в настоящее время ведет насыщенную светскую жизнь: встречается с эмигрантами, посещает концерты российских звезд, и приходит на театральные премьеры.

Очередной выход Примадонны в свет состоялся на днях. Народная артистка явилась на спектакль гастролирующего в Тель-Авиве «Гоголь-центра». Когда Пугачеву заметили среди зрителей в зале, то включили «Миллион алых роз». Алла Борисовна не смогла сдержать эмоций и расплакалась. Также растроганная певица принялась снимать происходящее на телефон.

Певицу, не сдержавшую слез, обсудили в России. Михаил Шахназаров отреагировал на поведение плачущей звезды. Своим мнением публицист поделился со зрителями нового выпуска «Полный абзац» на YouTube.

«Они вернутся. Будут на каналах пропагандировать доброе и вечное. Счастливые люди! Хочу только за них порадоваться, ходят на спектакли «Гоголь-центра», великого достижения русской культуры».

Напомним, Примадонна со скандалом покинула РФ в конце сентября. Перебравшись с детьми за границу, 73-летняя артистка публично обозвала соотечественников холопами и рабами.

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