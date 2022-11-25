Рэпер Дава удивлен неуклюжестью модели Алены Шишковой на шоу «Наследники и самозванцы»

Бывшая рэпера Тимати принимает участие в телешоу «Наследники и самозванцы» на канале ТВ-3. Она часто сталкивается с хейтом в свой адрес. Блогер Дава тоже на днях цинично прошелся по внешности модели, удивившись ее неуклюжести.

Алене нелегко далось испытание с шаром, где ей надо было протиснуть голову. Но прическа мешала девушке осуществить задуманное.

«У нее какой-то пучок был на голове, она попыталась натянуть шар и выдирала себе все волосы», — написал Давид Манукян.

В свою очередь Алена не обиделась, а посмеялась над собой. Шишкова уверена, что она выглядела нелепо во время этого испытания.