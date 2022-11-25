Роман Худяков заявил, что получившая звания актрисы года в Латвии Хаматова выглядит жалкой

Известная российская актриса Чулпан Хаматова победила в премии «Ночь лицедеев» за спектакль Нового Рижского театра, который называется Post Scriptum. Знаменитости вручили награду «Лучшая актриса».

Артистка вышла на сцену, она произнесла речь с благодарностями на латышском языке, изучением которого сейчас занимается.

Произошедшее решил прокомментировать бывший депутат федерального парламента. По словам Романа Худякова, на актрису жалко смотреть, поскольку она вся дрожит. По словам политика, Чулпан победила за игру в моноспектакле, где помимо нее не участвует никто. Политический деятель подчеркнул, что эта постановка особо не пользуется популярностью.

Спикер добавил, что в России Хаматова была совершенно другой, особенно при получении наград от президента. После эмиграции актриса отказалась от всех званий.