Сергей Соседов раскритиковал Бузову и Киркорова за участие в ремейке фильма «Ирония судьбы»

Музыкальный критик Сергей Соседов раскритиковал ремейк кинофильма «Ирония судьбы» с Ольгой Бузовой и Филиппом Киркоровым. Телеведущий назвал проект «возмутительной тратой средств».

Этот шум визуальный никому не советую смотреть. Такие проекты — это вопиюще возмутительная трата средств. Все попытки паразитировать на советских шедеврах ни разу никому не удавались, — заявил критик.

В пример этого музыкальный эксперт привел ремейк «Ирония судьбы» 2007 года. Как говорит Соседов, кинолента является «унылым сборищем сердитых людей друг на друга». Новую ленту с Бузовой и Киркоровым телеведущий тоже считает «вопиющей пошлостью».

Сообщалось, что фильм «СамоИрония судьбы!» на канале ТНТ выйдет перед новогодними праздниками. В главных ролях в кинокартине телезрители увидят Филиппа Киркорова (Ипполит), Ольгу Бузову (Галя, невеста Женя Лукашина из «Иронии судьбы»). Также примут участие Павел Воля, Ляйсан Утяшева и Тимур Батрутдинов.