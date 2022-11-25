Спортсменка Евгения Медведева рассказала о своих планах на будущее

Известная фигуристка Евгения Медведева является завидной невестой. Недавно она отметила 23-летие. Спортсменка смогла достичь не только выдающихся успехов к этому возрасту, но и реализовать себя как бизнесвумен. Сейчас девушка принимает участие в разных проектах и снимается в рекламе. Несмотря на это, ее сердце пока остается свободным.

Благодаря участию в Олимпиаде Евгения стала обладательницей роскошной квартиры. Два года назад Медведева на заработанные деньги приобрела особняк. Недавно фигуристка тренировалась в Канаде. На жизнь за рубежом потратила около 20 миллионов рублей.

Сейчас звезда фигурного катания испытывает полный комфорт во всем, и считает, что золотая медаль – не самое важное в жизни.

При этом Женя не спешит замуж. Она даже говорит о том, что пока что ее никто не звал под венец. И отмечает, что ценит в отношениях взаимную поддержку и свободу.

Спортсменка уверена, что единственный человек, кому она обязана в этой жизни – это она сама. Поэтому заслуживает быть счастливой.