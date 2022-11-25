Стало известно, что скрывался за персонажем Розы Марковны Кляк на шоу «Фантастика»

Несколько месяцев телезрители наблюдали за популярным шоу «Фантастика» на Первом канале. 12 артистов управляли сказочными героями. Боролись они за три миллиона рублей.

Сегодня состоялся финал проекта, в котором раскрыли все тайны. В том числе стало известно о том, кто скрывался за образом Розы Марковны Кляк. На протяжении всего проекта этот персонаж получал от судей высокие баллы. Каждый раз Роза Кляк привносила в свой номер новое и необычное, что приводило в восторг.

Артист, который скрываляс за аватаром, выбирал настоящие вокальные произведения и исполнял их по-своему. Несколько раз Кляк становилась фаворитом шоу и три раза возглавляла турнирную таблицу.

Для финального выступления управляющая цифровым персонажем певица кардинально сменила образ. Роза Марковна на сцене предстала в красном платье, с новой прической, хотя ранее выступала в одном наряде. Исполнила она хит Полины Гагариной «Спектакль окончен».

Когда на сцену пролился свет, Роза Марковна исчезла, а появилась Юлианна Караулова - телеведущая и певица, которая стала известной после участия в «Фабрике звезд».