Судьба мальчика с собакой из кинокартины «Джентельмены удачи» сложилась трагически

Во время съемок кинофильма "Джентльмены удачи" создатели не утруждали себя сильно поиском детей-актеров. Все роли достались родственникам съемочной группы. В одном эпизоде зрители увидели сына сценариста Георгия Данелии и артистки Любови Соколовой. Коля Данелия получил роль мальчика с собакой, которого Трошкин в образе Доцента встретил в подъезде дома. Юному актеру было тогда 11 лет, но это была третья актерская работа мальчика. Повзрослев, парень увлекся музыкой и живописью, писал стихи. Но затем он решил пойти по стопам своего отца и поступил на режиссерский факультет в ВГИК. В 17 лет Николай женился на однокласснице и стал отцом 2-х детей.

6 декабря 1985 года Данелия трагически умер при невыясненных обстоятельствах. На тот момент молодому человеку было 26 лет. Его обнаружили лежащим на полу в своей квартире с телефоном в руках.





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