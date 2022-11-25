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В РПЦ поддержали решение Минкультуры не выдавать прокатное удостоверение сериалу «Монастырь»

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В РПЦ поддержали решение Минкультуры не выдавать прокатное удостоверение сериалу «Монастырь»
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Фото из открытых источников

В РПЦ (Русская православная церковь) подтвердили негативное отношение к телесериалу "Монастырь", согласившись полностью с решением министерства культуры не выдавать картине прокатное удостоверение.

Нет сомнений, что решение Минкульта будет поддержано большинством верующих Русской Православной Церкви, которые направляют жалобы против этого сериала, - написал замглавы синодального Отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом Вахтанг Кипшидзе.

Он отметил, что летом создатели кинофильма обращались к РПЦ с просьбой согласовать съемки в монастыре, но им было отказано, так как сериал не заслуживал поддержки.

Также Кипшидзе сообщил, что Церкви многосерийная картина не была представлена полностью для закрытого просмотра, что является нормальной практикой.

Анализируя имеющийся сценарий, можно с уверенностью сказать, что фильм "Монастырь" формирует у общественности искаженное, карикатурное представление о монашестве, - заключил он.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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