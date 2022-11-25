Заслуженный врач РФ Ольга Шарапова рассказала, кто чаще всего болеет туберкулезом. По словам профессора, главного врача ГКБ им. В.В. Виноградова и родильного дома №4, к наиболее уязвимым категориям относятся мигранты, военнослужащие и имеющие хронические заболевания легких люди.

Эксперт говорит, что при активной форме туберкулеза появляется сильный кашель, с кровью, боли в грудной клетке, усталость, потеря веса, повышенная температура и потливость. Могут даже появится боли в спине, кровь в моче. Неявными симптомами болезни являются отдышка и другие симптомы, которые можно перепутать с обычной простудой.

В группе прежде всего риска люди, страдающие сахарным диабетом, заболеваниями легких, ВИЧ-инфицированные, наркозависимые люди. Наиболее уязвимы также военнослужащие, беженцы, работники больниц, те, кто находятся в контакте с больными в социальных учреждениях.