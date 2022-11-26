49-летняя актриса и телеведущая Юлия Высоцкая поделилась фотоснимком без макияжа

49-летняя актриса и телеведущая Юлия Высоцкая не побоялась показать в личном микроблоге честным фотоснимком без макияжа и фильтров.

В театральной гримерке супруга 85-летнего режиссера Андрея Кончаловского предстала без капли косметики на лице, полностью смыв грим.

При этом стоит сказать, что далеко не все фанаты узнали актрису. Юлия, спрятав волосы под платок и задрав подбородок, своей внешности придала маскулинность. На фото нет никакого кокетства, и выглядит Высоцкая немного утомленной.

Новый образ телеведущей без макияжа не понравился поклонникам. Хотя многие фанаты новый снимок кумира оценили весьма положительно. Подписчики похвалили звезду за смелость.



