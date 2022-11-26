Андрей Макаревич согласился выступить на корпоративе в России за 200 тысяч рублей в минуту

Тюменский врач Евгения Анисифорова проинформировала, как можно повысить иммунитет без таблеток. По словам заместителя главного врача по медицинской
О том, какие будут последствия для Украины в случае еще одного массированного ракетного удара, рассказал на страницах Forbes журналист Дэвид
Российская авиация не имеет достаточно высокоточного оружия для атак на малых высотах, отмечают эксперты. Сейчас на малых высотах ВКС РФ вынуждены
2 декабря 2022 года в концертном зале Event-Hall Сити-парка «Град» (Воронеж) выступит новый кумир молодёжи - певец, выступающий под сценическим
Дочь певицы Славы (настоящее имя Анастасия Славенская) Саша Морозова вышла замуж за своего 25-летнего возлюбленного Андрея. Об этом пишет портал
Певица Катя Лель рассказала о конфликте с ведущей Лерой Кудрявцевой. Напоминаем, что ссора между знаменитостями произошла в эфире телешоу «Суперстар!
Министр иностранных дел Эстонии опубликовал видео , в котором сообщил, что отправляет в Международный уголовный суд наручники для российского
В канун наступления зимнего сезона Петербург традиционно сталкивается с коммунальными авариями, преимущественно связанными с неудовлетворительным
Второй крупнейший город РФ Санкт-Петербург занял лишь 4 место в рейтинге оказания помощи мобилизованным среди всех регионов. Он составляется на
Жители поселка Порошино (Свердловская область), где расположен Еланский гарнизон, жалуются на холод в квартирах. Через соцсети они даже обратились в
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