Андрей Макаревич согласился выступить на корпоративе в России за 200 тысяч рублей в минуту

68-летний лидер рок-группы "Машина времени" Андрей Макаревич* уехал из России практически сразу после начала СВО (специальной военной операции). Музыкант успел заслужить статус иноагента в РФ, но заработать лишние деньги на родине он не против.

По данным ведущих СМИ, артист готов принимать заказы в России, но не дешево. 45 минут выступления коллектива обойдется в 9 миллионов рублей. То есть за одну минуту выступления Макаревич получит 200 тысяч рублей.

Правда, цены могут подскочить, если пригласить группу в праздничные даты. Кроме того, участники "Машины времени" требуют оплатить авиаперелет в бизнес-классе и предоставить номер в пятизвездочной гостинице на 15 человек. В райдере оговариваются условия, согласно которым хит "Перекресток семи дорог" участники исполнять не будут.

К слову, ранее Андрей анонсировал тур по США. Но там денег за выступления музыкант просит намного меньше - от 6 миллионов рублей за шоу. Новогодний корпоратив для заказчика на западе обойдется еще дешевле, примерно 2,5 миллионов.

* Признан в Росисии иностранным агентом