Ангелина Вовк осудила русофобскую позицию подруги Софии Ротару

Российская исполнительница Наталья Подольская показала в социальных сетях свою фигуру в купальнике после похудения из-за съемок в телешоу «Ледниковый
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2 декабря 2022 года в концертном зале Event-Hall Сити-парка «Град» (Воронеж) выступит новый кумир молодёжи - певец, выступающий под сценическим
Сайт kp.ru составил список топовых эстрадных звезд 2022 года в России. Предварительно были изучены продажи билетов на концерты артистов и чарты
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