Ангелина Вовк осудила русофобскую позицию подруги Софии Ротару

Долгие годы Вовк дружила с певицей. Экс-ведущая призналась, что по жизни не является конфликтным человеком и всегда старается сохранять добрые и доверительные отношения с людьми. По словам Ангелины Михайловны, между ней и лучшей подругой Софией Ротару пропасть из-за разной гражданской позиции.

Телезвезда не смогла сдержать слёз, когда вспоминала об этой ситуации:

Когда я узнала, то содрогнулась. Боже мой, люди! Я возмущена ее поступком. Мне было страшно узнать, куда она перечисляет деньги, как и всякий нормальный человек.

Она прокомментировала русофобскую позицию артистки и призналась, что была откровенно удивлена. Может она мне не говорила, а сама в душе вынашивала такие мысли… Когда рухнул Советский Союз, я переживала и возмущалась так сильно, как сейчас поступками людей, которые предали нашу страну.

Знаменитая российская телеведущая Ангелина Вовк стала гостьей очередного выпуска программы «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым. Со слезами на глазах она рассказала в прямом эфире, что из-за разных взглядов на политическую ситуацию в мире она потеряла подругу в лице Софии Ротару.