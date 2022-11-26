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Ангелина Вовк осудила русофобскую позицию подруги Софии Ротару

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Ангелина Вовк осудила русофобскую позицию подруги Софии Ротару
Знаменитости
Фото из открытых источников
Знаменитая российская телеведущая Ангелина Вовк стала гостьей очередного выпуска программы «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым. Со слезами на глазах она рассказала в прямом эфире, что из-за разных взглядов на политическую ситуацию в мире она потеряла подругу в лице Софии Ротару.
Долгие годы Вовк дружила с певицей. Экс-ведущая призналась, что по жизни не является конфликтным человеком и всегда старается сохранять добрые и доверительные отношения с людьми. По словам Ангелины Михайловны, между ней и лучшей подругой Софией Ротару пропасть из-за разной гражданской позиции.
Телезвезда не смогла сдержать слёз, когда вспоминала об этой ситуации:
Когда я узнала, то содрогнулась. Боже мой, люди! Я возмущена ее поступком. Мне было страшно узнать, куда она перечисляет деньги, как и всякий нормальный человек.

Она прокомментировала русофобскую позицию артистки и призналась, что была откровенно удивлена.

Может она мне не говорила, а сама в душе вынашивала такие мысли… Когда рухнул Советский Союз, я переживала и возмущалась так сильно, как сейчас поступками людей, которые предали нашу страну.

 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

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