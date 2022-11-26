Внучка Бедроса Киркорова удивила дедушку талантом на его юбилее в Кремлёвском дворце

Дочь Филиппа Киркорова несколько лет учится пению в одном из вокальных ансамблей. 10-летняя Алла-Виктория недавно выступила на юбилейном концерте деда в Кремлёвском дворце.

Исполнение композициии "Прекрасное далёко" внучкой приятно удивило Бедроса Филипповича. Киркоров не думал, что девочка так хорошо поёт.

"У меня одно желание сейчас - хочется здоровья. Ну и конечно же, увидеть правнуков. Внуков достаточно, теперь правнуков жду", — признался он.

90-летний артист надеется, что в будущем его внучка порадует своими песнями. Также он отметил, что характером и внешне девочка похожа на свою бабушку Викторию.

Напомним, Алла-Виктория Филипповна появилась на свет 26 ноября 2011 года от суррогатной матери в Майами. Мартин-Кристен родился тоже от суррогатной матери 29 июня 2012 года в США.