Депутат Милонов обратился к певице Славе с просьбой заняться воспитанием дочери

Виталий Милонов, депутат Государственной Думы, возмущен поведением дочери певицы Славы. 23-летняя Саша Морозова рассказала поклонникам в соцсетях, чем закончился ее отдых с подругами. Отель, в котором гуляли молодые барышни, выставил счет на 84 тысячи рублей за испорченное имущество в разгромленном номере.

Милонов резко осудил веселье Александры. Политик считает, что матери дебоширки необходимо срочно принять меры:

«Конечно же, я не фанат вторгаться в отношения родителей и детей. И не очень хорошо знаю, кто такая Слава. Но надеюсь, что она разберется с дочерью, объяснит ей, как маму позорить. Такого не должно быть. 84 тысячи рублей - это не много, но не мало… Если бы мои дети такое учудили, я бы отнял телефон и ликвидировал аккаунты в соцсетях на месяц-два. Чтобы не было у человека площадки, на которой он мог бы похвастаться такими поступками».

Отметим, что певица скандальную гулянку старшей дочери никак не комментировала. По всей видимости, она была занята другими делами, ведь вчера стало известно, что ее наследница Саша вышла замуж за своего возлюбленного.