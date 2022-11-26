Филипп Киркоров растрогался во время выступления дочери в Кремлевском дворце

Наследница поп-короля российской эстрады появилась на сцене в Кремле во время концерта, приуроченного 90-летию звездного дедушки — Бедроса Филлиповича Киркорова.

55-летний отец девочки растрогался во время исполнения наследницей легендарной композиции «Прекрасное далеко. Киркоров-младший сидел со своим сыном Мартином-Кристином в зале и очень сильно переживал за выступление дочурки. Исполнитель с радостью подпевал Алле-виктории.

Юбиляр тоже слушал выступление на сцене внучки, еле сдерживая слезы и восторженные чувства.

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