Юлианна Караулова стала победительницей первого сезона телешоу «Фантастика»

Финал телешоу «Фантастика» на Первом канале состоялся вчера, 25 ноября 2022 года. В новом проекте выступали виртуальные персонажи. За ними скрывались не только известные звезды, но и начинающие артисты.

Судили участников члены жюри: певец Дмитрий Маликов, исполнитель Дима Билан, шоумен Дмитрий Красилов, актриса Дарья Мороз и Александра Ребенок. До финала смогли дойти только семь геров. Это Роза Марковна Кляк, Бутон, Сталкер, Миранда, Сирена, Кот.

Жюри долго не могло определиться с фаворитом. Но как только решение было принято, заветный конверт был передан Максиму Галыгину.

В итоге победителем проекта стала Юлианна Караулова, которая скрывалась в «Фантастике» под образом Розы Марковны Кляк. В качестве приза певица получила 3 миллиона рублей. Артистка была безумно рада награде. Она призналась, что это первая ее большая победа.