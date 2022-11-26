76-летняя Мама Наташи Королевой сверкнула голыми дряблыми бедрами

Мама Наташи Королевой в свои 76 лет не является скромной и тихой пенсионеркой. Людмила Порывай любит эпатировать публику своим броским макияжем, яркими нарядами и откровенными снимками.

В минувшем году Королева заказала пожилой матери фотосессию. На одном из снимков женщина, не стесняясь, предстала в одном пеньюаре, задрав юбку и показав при этом голые дряблые бедра. Видимо, эти снимки понравились самой Людмиле Ивановной, и она решила их опубликовать.

Но далеко не все поняли приподнятое настроение дамы. Пользователи Сети обрушили град критики на пенсионерку.

«Сморщенная ягодка»;

«Стыдно должно быть в таком возрасте подобное показывать»;

«Тьфу, какой срам!»;

«Мне бы было стыдно за такую маму»;

«Яблочко моченое в бочке», — пишут хейтеры в комментариях под фото Порывай.