Мария Шукшина раскритиковала предстоящий ремейк комедии «Ирония судьбы»

Актриса Мария Шукшина высказалась о ремейке кинокомедии "Ирония судьбы", в котором главную роль Ипполита сыграл поп-король Филипп Киркоров. Своим мнением она поделилась в своем Телеграме.

Как считает заслуженная артистка России, съёмки по мотивам советского фильма Эльдара Рязанова свидетельствуют о "приступе безвкусия" и полном отсутствии идей.

"Киркоров — "жар-птица", а теперь в роли Ипполита из фильма "Ирония судьбы". Вообще, удивительно, что он не в роли Нади. В полном составе "Фили" и другие "хрюши". Какая гадость эта заливная рыба!" — написала Мария о новом проекте ТНТ.

Напомним, ранее "СамоИронию судьбы"раскритиковали многие знаменитости, включая Яну Поплавскую, Михаила Шахназарова и Стаса Садальского.



