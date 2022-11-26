Невестка певицы Валерии опубликовала трогательное видео со своим супругом и маленькой дочерью

Невестка певицы Валерии Лиана в соцсети опубликовала трогательное видео со своим супругом, бизнесменом Арсением Шульгиным, и их общей дочерью Селин, которая родилась в январе прошлого года.

23-летний Арсений и его молодая жена показали на видео, как они приучают наследницу к гигиене. В ролике блогерша стригла маленькой девочке ногти, а та тихо сидела с папой. Селин при этом рассказала, что у нее «длинные, красивые пальчики».

"Спрашиваю: «Кто это там такой красивый в зеркале?» Селин смотрит через зеркало и отвечает милым голосом: «мама»."

Новые кадры с подросшей внучкой Валерии вызвали множество положительных эмоций у подписчиков. Бывшая модель рассказывала ранее, что к двум годам дочка многому научилась. Малышка знает стихи, поет песенки и отличает все цвета.