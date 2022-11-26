Новорожденный сын Долинского умер на третий день жизни после успокоительного укола

В студии НТВ в эфире передачи «Секрет на миллион» Владимир Долинский рассказал о страшной трагедии.

Как оказалось, в далеком 1977 году его супруга Татьяна родила недоношенного ребенка. Мальчик появился на свет через два месяца после бракосочетания.

По словам Долинского, врачи не смогли выходить малыша и новорожденный скончался от укола успокоительного.

«Ему было всего три дня. Он умер прямо в роддоме, я даже его не увидел. Супруга родила восьмимесячного ребенка. Его назвали Артём, коляску купили. Это называется перебдели. Для восьмимесячного малыша он был очень подвижным, поэтому врачи сделали ему какую-то инъекцию, чтобы немного успокоить. И „успокоили“».

Актер переживал очень тяжело эту утрату. Но не только для него, а и для жены смерть сына стала тяжким испытанием.

«С Таней очень скоро расстались. Между нами эта боль встала. Иногда горе сближает, но нас развело», — поделился артист своими воспоминаниями.