НТВ: Владимир Долинский потерял два литра крови во время пластической операции

Российская исполнительница Наталья Подольская показала в социальных сетях свою фигуру в купальнике после похудения из-за съемок в телешоу «Ледниковый
Тюменский врач Евгения Анисифорова проинформировала, как можно повысить иммунитет без таблеток. По словам заместителя главного врача по медицинской
О том, какие будут последствия для Украины в случае еще одного массированного ракетного удара, рассказал на страницах Forbes журналист Дэвид
2 декабря 2022 года в концертном зале Event-Hall Сити-парка «Град» (Воронеж) выступит новый кумир молодёжи - певец, выступающий под сценическим
Сайт kp.ru составил список топовых эстрадных звезд 2022 года в России. Предварительно были изучены продажи билетов на концерты артистов и чарты
Дочь певицы Славы (настоящее имя Анастасия Славенская) Саша Морозова вышла замуж за своего 25-летнего возлюбленного Андрея. Об этом пишет портал
Фильм «Лучшие в аду» Евгения Пригожина и Алексея Нагина включен в программу православного кинофестиваля «Русское сердце», который пройдет в Твери с 1
Министр иностранных дел Эстонии опубликовал видео , в котором сообщил, что отправляет в Международный уголовный суд наручники для российского
В канун наступления зимнего сезона Петербург традиционно сталкивается с коммунальными авариями, преимущественно связанными с неудовлетворительным
Второй крупнейший город РФ Санкт-Петербург занял лишь 4 место в рейтинге оказания помощи мобилизованным среди всех регионов. Он составляется на
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