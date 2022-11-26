НТВ: Владимир Долинский потерял два литра крови во время пластической операции

Популярный российский и советский киноактер Владимир Долинский признался, почему решил сделать пластическую операцию. Артист появился в студии передачи «Секрет на миллион».

78-летний Долинский рассказал, что планировал сделать пластическую операцию, так как ему стало тяжело читать из-за сильно нависающих век. А затем, когда актер кино принимал участие в одной из программ, в гримерке к нему подошла доктор и посоветовала заняться лицом. Через две недели Владимир Абрамович был в клинике.

«Я лег под нож. Операция длилась пять часов. Врач убрала восемь сантиметров с лица. Я потерял два литра крови. Была сделана круговая подтяжка лица, филигранно. Через две недели приехал в аэропорт, а мне говорят: „вы так похудели, как молодо выглядите! Вы загримировались?“ Пластики никто и не заметил».