Беременная Ольга Орлова показала загородный особняк, куда въедет с новым мужем

В последнее время жизнь телеведущей и певицы Ольги Орловой насыщена важными событиями. Сперва артистка во второй раз вышла замуж, а затем узнала, что беременна. Теперь звезда ждет не дождется новоселья.

Супруги после свадьбы приобрели участок. Уже несколько месяцев на нем строят огромный особняк. На стройку периодически заглядывает сама исполнительница.

Ольга очередной раз приехала на участок в выходной, а заодно сделала фото и видео для своих подписчиков. Коттедж будет двухэтажным, с большими окнами, высокими потолками, масандрой. Этажи соединены большой винтовой лестницей.

Завершение ремонта, по словам Орловой, не за горами. Полы уже практически готовы, стены покрашены. Осталось только доделать несколько комнат.

Помимо хозяйского дома на новом участке есть несколько построек, включая баню.







